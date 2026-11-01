Marc Márquez da un mordisco al mundial casi definitivo

El piloto de Ducati gana en Malasia y ya le saca 44 puntos a Jorge Martín. En Qatar podría ser campeón una vez más.

Marc Márquez ha dado un mordisco casi definitivo al mundial de MotoGP. Se ha llevado la victoria en la carrera del Gran Premio de Malasia, en Sepang. Aprovechó a la perfección la ausencia de un Jorge Martín que no pudo correr por su lesión.

Marc se llevó la victoria por delante de Pedro Acosta y de Alex Márquez.

Ni rastro de las Aprilia. Marco Bezzecchi, que todavía mantenía alguna opción de título, solo pudo ser sexto.

Era un fin de semana para "atacar". Así lo dijo Marc en 'DAZN': "Este fin de semana intuía que me tocaba. Desde el FP1, la primera vuelta ya salí atacando".

Son 44 puntos de distancia sobre Jorge y tres carreras para el final del campeonato: "El trabajo no ha acabado. No quiero caer en la trampa. Tengo que seguir con la misma mentalidad. Estamos muy concentrados".

En Qatar, en apenas unos días, podría cerrar un nuevo título y el segundo consecutivo con la Ducati.

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