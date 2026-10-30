Una leyenda de MotoGP desvela la exigencia de luchar contra Márquez: "Arriesgas más..."

Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, dice que Jorge sufrió el accidente porque se obligó a tomar mucho riesgo para luchar contra Marc.

Marc Márquez está luchando contra Jorge Martín por el título de MotoGP. El de Aprilia se lesionó en Australia, pero intentará correr este fin de semana para seguir en la pelea. De momento ha recibido el primer apto de los médicos.

Y la leyenda de MotoGP Andrea Dovizioso ha contado que luchar contra Marc te obliga a arriesgar como nunca. Así lo dice en su cuenta de YouTube.

"No sé si Jorge hizo la mejor estrategia. Porque luchar con Marc Márquez te hace arriesgar más, no es que sea necesario, pero arriesgas más. La caída de Jorge es cuando estaba al limite, luchando la victoria contra Marc, te estás jugando el campeonato y está todo bien. Pero el error que hizo se podía evitar...", dice el expiloto de la categoría reina.

Ve a Márquez más calculador que nunca: "Otra vez, Marc, que está sufriendo con la velocidad, pero está tratando de hacer las cosas en el momento correcto, mejor posible para lo que se puede gestionar, y lo está logrando".

"Márquez hace la diferencia en este aspecto. Martín era rápido. Cuando luchaban, Marc lo superaba y Jorge recuperaba tan rápido en ciertos momentos, que esto significa que tienes más velocidad y estás arriesgando. Pero Jorge era muy rápido", dice Dovizioso.

Este fin de semana, en Malasia, una nueva batalla por el mundial. Pero con un Martín mermado con ese brazo derecho en el que sufrió el golpe el pasado fin de semana.

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