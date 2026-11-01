El homenaje de Marc Márquez a las víctimas del accidente ferroviario en Urda

El piloto español celebró su victoria en el Gran Premio de Malasia, en Sepang, con una bandera de España y un crespón negro.

Marc Márquez ha tenido un bonito gesto durante la celebración de su victoria en el Gran Premio de Malasia, en Sepang. Nada más cruzar la línea de meta tomó una bandera de España con un crespón negro que paseó por todo el circuito.

Después, en el podio, Marc siguió enseñando la bandera en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Urda, en Toledo.

Un recuerdo a todos los afectados por esta terrible tragedia en la que se han confirmado 69 fallecidos.

Después, ante los micrófonos de 'DAZN', Marc habló de lo ocurrido: "Acordarnos de toda la gente de España, de Toledo, de Urda... estamos con vosotros".

Victoria con contundencia

El piloto de Cervera se llevó la victoria y toma ventaja en el mundial. Ya son 44 puntos sobre Jorge Martín, que no pudo correr por su lesión en el brazo.

Y en la próxima cita, en el Gran Premio de Qatar, podría convertirse en campeón de manera matemática. Sería su décimo título.

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