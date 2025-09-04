"Marc Márquez es un mago pasando la pelota": Alex no se fía de su hermano en Barcelona

El piloto de Gresini no se 'traga' el perfil bajo que trata de mantener su hermano mayor en Montmeló a pesar de que históricamente no se le haya dado bien el circuito catalán.

"Es muy bueno pasando la pelota, es un mago": así de contundente ha respondido Alex Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya cuando le han preguntado por las declaraciones de Marc en las que aseguraba que no se considera favorito ya que no se le ha dado bien históricamente el trazado catalán.

A pesar de solo haber ganado en dos ocasiones, en 2014 y 2019, el '93' lleva siete dobletes consecutivos y, según su hermano pequeño, le confiera el claro cartel de favorito a pesar de que trate de mantener un perfil bajo.

"También (dijo) éramos los favoritos en Qatar PeccoBagnaia, o en Mugello yo. Aquí el único favorito es Marc, sobre todo por la forma en la que llega y la confianza. Después de siete fines de semana ganando las dos carreras, será difícil batirle", ha expresado el '73'.

Si Marc le saca 10 puntos a Alex este fin de semana llegará a Misano con la oportunidad de alzar su noveno Mundial en casa de Valentino Rossi. De conseguirlo, tal y como él ha explicado, su nuevo objetivo sería ayudar a su hermano a lograr el campeonato.

"Es más una ayuda fuera de los circuitos, esas palabras hay que interpretarlas bien, Marc se refería a los entrenamientos fuera de las carreras, y dando consejos. Lo mismo que hacemos ahora, no va a cambiar. No quiero que me pase como hace años, cuando corría en Moto2, cuando yo me jugaba el título y él ya había decidido el de MotoGP (2014), estaba demasiado pendiente de mi. Le tuve que decir que me dejara tranquilo, porque me daba tanta información que no era capaz de asimilarla", ha zanjado.