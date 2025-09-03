Ahora

Trágico suceso

Al menos tres muertos y una veintena de heridos por un accidente en el mítico funicular Gloria de Lisboa

Los detalles El descarrilamiento ha ocurrido en torno a las seis de la tarde de este miércoles en la capital portuguesa, aunque por el momento se desconocen las causas.

Descarrila el funicular de Gloria (Lisboa), con al menos un muerto y 20 heridosDescarrila el funicular de Gloria (Lisboa), con al menos un muerto y 20 heridoslaSexta

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas este miércoles en el descarrilamiento del funicular Gloria de Lisboa (Portugal), según ha confirmado CNN Portugal. Si bien por el momento se desconocen las causas del suceso, se conoce que ha ocurrido minutos después de las seis de la tarde.

En declaraciones a la agencia de noticias Lusa que ha recogido Europa Press, la directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado que todavía hay varias personas atrapadas. Hasta allí, se han trasladado ocho vehículos y 34 efectivos de los Bomberos de la capital portuguesa, así como efectivos policiales, tal y como ha constatado EFE desde el lugar.

El funicular de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad, pues conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

