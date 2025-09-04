Ahora

"Es realmente difícil..."

Stoner explica por qué "aprender" de Marc Márquez es la única vía de salvación para Bagnaia

El campeón del mundo de MotoGP en 2007 con Ducati considera que "lo que aprenda este año puede hacerlo mucho más fuerte".

Marc Márquez y Pecco BagnaiaMarc Márquez y Pecco BagnaiaGetty

Con el noveno título de Marc Márquez en camino, en MotoGP no se deja de hablar y analizar qué le ha pasado a PeccoBagnaia este año.

El italiano apenas ha intimidado a su compañero y actualmente suma menos de la mitad de los puntos del ilerdense, lo que da cuenta de la superioridad del español... y del enorme bajón experimentado por el '63'.

En la web oficial de MotoGP, Casey Stoner, expiloto y campeón del mundo con Ducati, ha tratado de aportar un poco de luz a la situación del italiano.

"Es realmente difícil saber exactamente dónde están los problemas", arranca el australiano, que considera que el camino correcto es "aprender" de Márquez.

"Cuando tienes a alguien como Marc como compañero de equipo, en realidad te va a ayudar para el futuro porque, por mucho que esta sea una temporada difícil para él, siempre se aprende más en los peores años y en los peores momentos", ha explicado.

De seguir ese camino, Stoner cree que Pecco puede revertir la situación: "Creo que hacia el final de esta temporada, o tal vez incluso el año que viene, lo que aprenda este año puede hacerlo mucho más fuerte y tal vez un desafío mucho mayor en el futuro. Si recupera esa sensación, las cosas pueden cambiar rápidamente".

