Marc Márquez ha vuelto, y esta vez para quedarse. Aunque con falta de ritmo, las molestias provocadas por lesiones del húmero de su brazo derecho y la diplopía (visión doble) han desaparecido. Su pretemporada comenzó en una moto de motocross y, ahora, ya se prueba en carretera.

La temporada para el ocho veces campeón del mundo terminó pocos días después del GP de Emilia-Romaña, el 24 de octubre, tras una caída y un golpe en la cabeza, mientras practicaba 'off road', que trajo consigo la diplopía, o visión doble, lo que anteriormente le afectó en Moto2.

Ahora, Marc Márquez continua su proceso de adaptación en pista y en la última semana y media ha realizado dos test, en Portimao, con una RC213V-S y, en Aragón, con una CBR 600 RR. "He notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos", comentaba Marc, "pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual. Hay margen para mejorar".

El de Cervera comenzó su pretemporada con una moto de motocross, para ir cogiendo ritmo. "Elegí entrenarme en motocross primero porque fue la moto con la que me lesioné; y, en segundo lugar, porque es una moto y una pista realmente exigente", señaló.

En Portimao dio 65 vueltas y 300 kilómetros y, tras el test, afirmó que no tuvo ninguna molestia con la visión. Cuatro días después de rodar en el circuito portugués, Marc continuó sus entrenamientos en Motorland, Alcañiz, con una Honda CBR 600 RR con el objetivo de acudir los test de pretemporada en Sepang, el 5 y 6 de febrero, donde tendrá la ocasión de probar su moto para esta temporada.

"Me faltan horas de moto, llevo tres meses sin poder montar, necesito kilómetros, horas... hay que centrarse en llegar a Malasia e iniciar allí la pretemporada", prosigue el mayor de los Márquez.

Márquez, además, justificó su elección de entrenar en cross: "Es peligroso, pero también lo es cuando pilotas una Superbike en pistas no del todo seguras".

"Al final tienes que entrenar de alguna manera. Desde el sofá no hay riesgo. Puedes ir a cualquier carrera. Pero no puedes ser el mejor del mundo", sentencia.