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Patrullas futuristas en China: robots humanoides se unen a los policías para combatir fraudes

Los detalles "Unidos en la lucha contra el fraude". Este es el lema con el que se ha presentado públicamente el droide humanoide que acompañará a los agentes de la Policía de Guangdong. Además, se moverán en patinetes eléctricos y usarán drones.

Patrullas futuristas en China: robots humanoides se unen a los policías para combatir fraudes
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Sabemos que, en cuestión de robótica, China es una de las primeras potencias, uno de los países a la vanguardia en esta tecnología. De hecho, lo acababa de volver a demostrar presentando a sus robots humanoides que se convierten en policías en Guangdong, en el sur del país.

Y es que, las calles de China serán patrulladas por robots. Junto a ellos, en colaboración, policías humanos y otras tecnologías, como los drones. Todas estas son las novedades de la Policía de Guangdong.

Ahora, todas las miradas están puestas en el robot que se muestra en el vídeo que acompaña esta noticia. Un droide con forma de humano que empezará a trabajar como un agente más. Para demostrarlo, se ha entregado completamente a sus ciudadanos y ha demostrado que está muy capacitado para velar por la seguridad de los ciudadanos chinos.

No ha dudado, en su presentación, en poner a prueba sus capacidades tecnológicas y físicas. Porque este robot humanoide se ha enfrentado a un policía real, de carne y hueso.

"Con el robot acompañándonos en las patrullas, los ciudadanos tienden a permanecer más tiempo cerca de nosotros y son más receptivos a nuestros mensajes contra el fraude. Esto los hace menos vulnerables a las estafas", ha explicado Li Xupeng, oficial de la unidad de patrulla y SWAT, de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou.

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Eso sí, de momento, este androide cumplirá más una labor informativa con la intención de concienciar a la población. O, como él mismo ha explicado, trabajarán "unidos en la lucha contra el fraude". Y añade: "La Oficina de Seguridad Pública de Yuexiu está con ustedes".

Porque los robots no van a patrullar las calles solos. Estarán "unidos" a policías humanos y a un par de tecnologías más, porque los agentes se moverán en patinetes eléctricos autoequilibrados y usarán drones para ver todo desde el aire. Es decir, quieren formar una nueva patrulla futurista en la Policía de Guangdong.

Un despliegue de ciencia ficción que es cada vez más habitual en cada calle o esquina de China. Porque allí se extiende el uso de los robots con licencia para hacer el bien.

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