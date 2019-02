Marc Márquez todavía está lejos de su estado óptimo de forma. El propio campeón del mundo lo reconoce en un vídeo difundido por su equipo, en el que cuenta cómo está siendo su proceso de recuperación de su lesión en su hombro izquierdo.

"No me he saltado ningún día, sólo el 24 y el 25 de diciembre y el 31 y 1 de enero, los días justos. Lo más duro es psicológicamente, son dos horas y media por la mañana y dos horas y media por la tarde", relata Márquez.