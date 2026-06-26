"Tendremos tiempo para pensar"
Marc Márquez no confirma su continuidad en MotoGP tras 2028: "No sé si será mi último contrato"
El vigente campeón no descarta que este reciente contrato sea el último de su carrera, aunque si mantiene viva su pasión, podría seguir corriendo más años.
Marc Márquez ha desatado la ilusión en MotoGP. El vigente campeón del mundo ha renovado por dos años más con Ducati hasta 2028, confirmando su continuidad en la categoría reina tras los rumores de una supuesta retirada. El ilerdense se ha mostrado alegre por su permanencia, aunque no ha asegurado seguir corriendo más tiempo.
En concreto, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', Marc ha afirmado que su objetivo es "disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera" sin acabar odiando la competición, como les ha sucedido a otros deportistas. "Lo que yo quiero es, simplemente, disfrutar el último año de mi carrera, y ese será mi principal objetivo", explica.
A su vez, Márquez no descarta que este sea su último contrato, aunque ha asegurado que no será "el del sufrimiento". "No, quiero decir que mi principal objetivo es disfrutar de mi pasión y recordar el último año de mi carrera. No sé si será mi último contrato o no, pero en el buen sentido", añade el de Cervera.
A pesar de que desea correr al máximo nivel durante los próximos dos años, el eneacampeón afirma que tendrá que tomar una decisión de futuro el próximo invierno: "Obviamente, siempre me gusta ser competitivo y dar el 100%. Pero sí, tendremos tiempo para pensar cuál será el objetivo el próximo invierno".
Por último, el piloto español ha confirmado que podría haber firmado un contrato de un año para decidir si continuaba o no, pero finalmente se ha decantado por dos años sin pensar en las lesiones. "La opción estaba sobre la mesa, pero al final, lo mejor para el proyecto fue un contrato de dos temporadas", ha concluido Márquez.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido