El sorprendente mensaje de Márquez sobre sus aspiraciones al Mundial de MotoGP: "Si mi 100% es el 60%..."

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

El de Cervera, a pesar de la exhibición en Hungría, sigue manteniendo la calma a la hora de referirse a pelear por el título. Sigue sin asegurar estar al 100%.

Marc Márquez volvió a dejar asombrado al mundo de MotoGP hace tan solo una semana en el Gran Premio de Hungría. Un mes después de pasar por quirófano para ser intervenido del pie y del hombro, el de Cervera firmó un gran premio perfecto conquistando 'pole', 'sprint' y carrera.

Una exhibición al alcance de muy pocos que reactivó de manera inmediata el debate sobre si Marc estaba para pelear por el Mundial. Son 72 puntos los que le separan de Marco Bezzecchi, líder del campeonato.

A pesar de las grandes sensaciones de Márquez en Balaton Park, el ilerdense ha sido muy precavido a la hora de hablar de la posibilidad de luchar por el título. Marc reconoce que aún no está del todo recuperado físicamente: "Tengo que buscar mi 100 % cada día. No importa si ese 100% corresponde al 60% o al 70% de lo que he sido en el pasado".

"Lo importante es encontrar lo máximo que puedo dar en este momento y trabajar a partir de ahí. Como piloto, desde la primera hasta la última vuelta, siempre doy el 100 % en la pista y seguiré haciéndolo", asegura Márquez en declaraciones para 'Sky Sports'.

El español insiste en que no hay que precipitarse y apunta a la importancia de volver a ponerse a tono en lo físico: "En este momento aún no estamos en condiciones de atacar. Primero tengo que ver cuál será mi futuro desde el punto de vista físico y, a partir de ahí, seguir dando el máximo".