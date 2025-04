Marc Márquez explica su error viral en Jerez: "Hace diez años habría continuado, pero ahora..."

"Me confundí al ver lo que estaba pasando"

Durante la FP1 del Gran Premio de Jerez se vivió un momento muy curioso durante una entrada de Marc Márquez a boxes.

El ilerdense se despistó, se pasó de largo el garaje de su equipo y se detuvo en el de su ex, Gresini.

Finalizada la sesión, el octocampeón explicó que su error de debió a que tenía "el mapa equivocado" y se despistó.

"Me confundí al ver lo que estaba pasando y al darme cuenta de que tenía que informar a los mecánicos, y cuando me di cuenta de lo que había pasado, dije: '¡Pues es Gresini!'", señaló en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Pero luego me pasé del box y me detuve en el taller de Gresini, que es el siguiente. Fue una situación curiosa", añadió.

Y es que la primera sesión estuvo marcada por ese problema: "Noté algo extraño en el embrague y parecía que algo fallaba también en la conducción, pero también en el habitáculo. Estaba tan concentrado que no me di cuenta de que había pasado mi boxes. Me detuve en boxes por si acaso".

"Hace diez años habría continuado, pero ahora prefiero parar y revisarlo todo bien", zanjó Márquez.