Leclerc, ante el desafío de enfrentarse a Verstappen: "Me siento preparado"

La rivalidad entre Charles Leclerc y Max Verstappen se retoma en sus inicios en el automovilismo. Ambos pilotos se han enfrentado en numerosas ocasiones, pero en la Fórmula 1, nunca han llegado a competir por el título.

Sin embargo, este año podría ser el primero. A priori parece que hay varias escuderías en un nivel similar con opciones a optar al campeonato, entre ellas la escudería italiana y la austriaca.

Después de la presentación del monoplaza de Ferrari, Leclerc fue preguntado por si se siente preparado para enfrentarse rueda con rueda a Verstappen en una entrevista en 'GPblog'. Una cuestión que respondió de forma contundente: "Siento que estoy preparado, sí".

En la temporada pasada, el principal rival del campeón fue Lando Norris. Sin embargo, en los momentos cruciales, el piloto de McLaren cometió errores que le impidieron estar a la altura del tetracampeón. Por su parte, el piloto del equipo más laureado de la F1 ha dejado claro que quiere verse en esa situación para demostrar si cometería o no esos errores: "Solo cuando me encuentre en esta posición de forma constante, podré decirlo con seguridad, pero siento que estoy preparado".

Una rivalidad que para el monegasco no es novedosa. "Max es alguien con quien he estado luchando desde siempre, básicamente. Así que luchar contra él en la Fórmula 1 es una categoría diferente", comentó. Aunque es un nivel superior, no intimida al piloto de Ferrari. "Es para una apuesta mucho mayor, pero no es algo a lo que no esté acostumbrado. Así que me siento preparado", reafirmó.

Sin embargo, el piloto de la escudería italiana tiene claro que las palabras deben demostrarse con hechos: "Supongo que solo el tiempo lo dirá, y cuando me encuentre en esa situación, ya veremos, pero me siento preparado".