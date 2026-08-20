La lección de Pedro Acosta antes de ser compañero de Marc Márquez en Ducati: "No se puede ser un personaje"

El murciano ha incidido en la necesidad de ser "natural" si quieres estar "quince o veinte años" en MotoGP.

Hace unos días Pedro Acosta renoció que se le puede ver como la "oveja negra" en MotoGP debido a su actitud con el resto de la parrilla.

El 'Tiburón de Mazarrón' afirma que si tu objetivo es ganar, no puedes tener amigos entre tus rivales, y para ello es clave ser uno mismo.

Así lo ha afirmado en una entrevista con 'Motosprint': "Mis padres son más políticamente correctos. Pero creo que si uno quiere dedicarse a esto durante quince o veinte años, tiene que ser natural. No se puede ser un personaje, porque un día la máscara se cae. Así que prefiero que la gente me conozca por quien soy, en lugar de por la versión televisiva de Pedro"-

Además, al todavía piloto de KTM le han preguntado quién es el más amable entre sus rivales y quién es el más difícil de vencer, y no ha tenido muchas dudas.

"Creo que Pecco Bagnaia es el más amable: siempre se muestra tranquilo y es fácil hablar con él. El más difícil de vencer es Marc Márquez, que logró ganar después de su lesión, pero ahora Jorge Martín y Marco Bezzecchi también parecen haber alcanzado el nivel de campeones mundiales. Son pilotos de primer nivel", ha señalado.