Jorge Martín es campeón del mundo. Un gran culpable de su éxito ha sido Fonsi Nieto, director deportivo de Pramac y asesor del propio Jorge siendo uno de los consejeros más importantes en la consecución del título.

Nieto no ha podido contener las lágrimas con después de saber que Martín era campeón del mundo: "Es acojona***. Lo he dicho siempre, David contra Goliat, ganar a un monstruo como Ducati, es acojona***. Somos campeones del mundo, ya lo éramos pero no lo sabíamos. Me acuerdo de mi tío (Ángel Nieto) y de todos los esfuerzos que hizo para que estuviéramos aquí y de la familia de Jorge".