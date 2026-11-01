Miller se convierte en portavoz de los pilotos y rechaza correr en Qatar: Yamaha se planta

El piloto de Pramac Yamaha dice que la mayoría de los pilotos están de acuerdo en no correr en Qatar. Se exponen a sanciones muy serias.

Los pilotos de MotoGP no quieren correr en Qatar. La organización del mundial quiere seguir adelante con la carrera a pesar del conflicto en Oriente Medio, pero los pilotos han alzado la voz. Y Jack Miller se ha convertido en el portavoz.

El piloto de Pramac Yamaha ha relatado que la mayoría no quiere competir en Qatar: "No quiero ir a Qatar. Como todo el mundo. Somos 19 los que no queremos ir allí".

"No creo que debamos correr en esas condiciones. Hemos dejado muy clara nuestra opinión al respecto. Ya veremos cuál es la decisión", ha dicho en declaraciones a 'Motorsport' después del Gran Premio de Malasia de este fin de semana.

Destaca la unión de los pilotos para rechazar esta carrera: "Como pilotos, nos hemos unido y hemos hecho todo lo posible, y hemos presionado al máximo con los argumentos de que disponemos. No solo por nosotros como pilotos, sino también por el resto de personas del campeonato. Si hablas con el 50 por ciento del paddock, nadie quiere ir. No entiendo por qué tenemos que hacerlo. No lo entiendo".

Miller no quiere ir. Y aunque se expone a una multa importante por parte de MotoGP, planea no aparecer en Losail: "Como he dicho, no quiero ir. En mi mente, sigo sin tener intención de ir. Hemos dejado clara nuestra postura. Nuestro plan es muy claro. Estoy a la espera de ver qué pasa".

Yamaha, en un comunicado, ha anunciado que no participará en el Gran Premio. Mientras que la competición responde con amenazas de multas.

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