Esteban Ocon desmiente una supuesta pelea con el jefe de Haas: "Una discusión, pero no pelea"

El piloto de Haas ha sido apartado de la escudería estadounidense y no está compitiendo en el Gran Premio de México.

Haas bajó de su asiento a Esteban Ocon en medio del Gran Premio de México y los rumores de una posible pelea se dispararon. Varios medios franceses se refirieron a ello entre el piloto y su director de equipo, Ayao Komatsu.

Pero Ocon, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha desmentido que hubiera una pelea. Aunque sí reconoce que se produjo una discusión en el equipo.

"Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación", escribió el galo.

Así explicó su versión de lo ocurrido: "Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que eso tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza. Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua".

"Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto. Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno", cierra su mensaje el de Haas.

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