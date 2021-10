La presente temporada de motociclismo está siendo dramática. Tras las muertes de Dupasquier y Hugo Millán, hace dos fines de semana falleció el piloto español Dean Berta en el circuito de Jerez en pleno debate sobre si se deben aplicar sanciones más severas ante los pilotajes más arriesgados.

Isaac Viñales, primo de Dean Berta y Maverick, ha hablado con 'Marca' sobre ello, apoyando su endurecimiento como en el caso de Öncü: "Sí, me parece bien. Y también tenían que sancionar así a la gente que espera para hacer una vuelta rápida. Yo haría lo mismo: dos carreras a casa. Ya ves como al final no esperarían a nadie. Eso sí que es peligroso de verdad".

En el diálogo con el medio, el piloto de Superbike ha relatado cómo se enteró en pleno box de Jerez del accidente de su primo: "Yo me estaba preparando para mi carrera. Estaba en el camión, como siempre, y veo un mensaje de la madre de Dean: '¿Cómo está Dean, que no sabemos nada?'. Al momento, otro de mi prima: '¿Cómo está Dean, que no sabemos nada?'. Bajé al box, vi la bandera roja y que Dean estaba involucrado. Salí corriendo para el camión y me dijeron: 'Ve a la clínica, que están allí tus tíos'. Y allí los vi. Estaban mis dos tíos llorando porque fueron a ver al sitio donde pasó. No paraban de llorar".

"Ese sábado, el domingo y el lunes han sido los tres días más duros de mi vida. Con diferencia. Y por mucho. Ahí es donde te das cuenta de que nos cabreamos por muchas cosas, que hacemos cosas malas por tonterías, nos quejamos por tonterías", ha añadido.

Ese fin de semana decidió no correr en el trazado jerezano, pero sí ha viajado este fin de semana a Portimao: "Al final es la vida. Es lo que queríamos. Él también habría querido que fuéramos a correr. Me tenía que sacar todo de la cabeza y cuanto antes, mejor".

Sin embargo, Maverick Viñales viajó a Estados Unidos, pero no corrió en Austin, algo que Isaac ve lógico: "Lo entiendo. Y más él, que viajó solo, sin su familia. Supongo que en el vuelo le dio muchas vueltas a la cabeza. Él tiene una niña pequeña y, a lo mejor, dijo: 'Me voy para casa'. Tampoco he hablado con él de estas cosas. En el circuito, yo estaba desaparecido del teléfono para intentar concentrarme lo máximo posible".

A pesar de la trágica temporada y del fatal golpe a su familia, Isaac Viñales tiene claro cuál es el motor de su vida, el mismo que el de Dean: "Es nuestra vida. Es un deporte, pero al que le gusta de verdad, es su vida, sin las motos no puede casi vivir".