A punto estuvo de suceder una auténtica tragedia en la NASCAR. En Richmond Raceway (Virginia), Daniel Suárez entró a boxes para cambiar de neumáticos cuando frenó demasiado tarde y se llevó por delante a uno de sus mecánicos. La cosa no quedó ahí, ya que otro vehículo que también entraba a boxes estuvo a punto de pasarle por encima, como consecuencia del primer atropello.

Tal y como se puede ver en la cámara que llevaba en el casco otro de los mecánicos, Suárez calcula muy mal y frena demasiado tarde, chocando con su mecánico. Tras recibir el impacto, este cae al suelo y a punto está otro piloto, Todd Gilligan, de pasarle por encima, pero este consigue frenar a tiempo.

If there was ever any doubt, pit crews are true athletes. It’s the worst feeling knowing I could have really hurt one of my guys, thankfully it didn’t come to that! Came in too hot & misjudged my stall, but Cory Jeremy Josh Milan & Jerick handled it like pros. Sorry again boys🙏🏽 pic.twitter.com/HhXS7Z51or