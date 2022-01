Marc Márquez quiere otro Mundial. El catalán ya sabe que Honda cuenta con él para los test de pretemporada una vez sus problemas en el ojo van quedando atrás. A pesar de todas las dudas que había en relación con el campeón, el de Cervera solo piensa en volver a subirse a una moto para competir.

Va por buen camino. Honda ya ha informado de que la recuperación de Márquez va por muy buen camino, tal y como han confirmado tras la revisión que pasó con el Doctor Sánchez Dalmau. El galeno vio una clara mejoría en la visión del octocampeón del mundo de motociclismo.

Así pues, tras dicha revisión el equipo Honda ya obtuvo la autorización para que Marc se subiese a una moto para que entrenase.

Márquez eligió disciplina, motocross, y ya se subió a una moto en Lleida, con sensaciones más que positivas.

Ahora queda por ver cómo se desenvuelve Marc en una pista de velocidad, algo que sucederá en breve. En Honda confían en que todo vaya bien y pueda estar en los test de Jerez.

With improvements to the diplopia, and after a consultation with his doctor, @marcmarquez93 was given the OK to get back on a bike.

After several runs on the motocross track, his feelings and sensation on the bike were more than optimistic.

Full details: https://t.co/mRJklT1nPc pic.twitter.com/318QM2IvHm