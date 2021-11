Dos bestias sobre la moto, dos de los mejores pilotos de la historia y dos personalidades incompatibles con el conformismo y la derrota: las ganas de victoria de Marc Márquez y Valentino Rossi chocaron en el Gran Premio de Malasia de 2015 y desde entonces nada ha vuelto a ser igual.

Ambos pilotos luchaban en pista cuando, en un giro, el de Tavullia dio una patada a la Honda del de Cervera, que cayó y quedó fuera de la carrera.

Luego, antes de declarar ante Dirección de Carrera, ambos se encentraron en sala y casi intercambian algo más que palabras.

Seis años después, una vez anunciada su retirada de MotoGP, Valentino Rossi ha recordado el incidente acaecido con el español .

En el programa italiano 'Striscia la Notiziam', donde le han entregado el 'Tapiro D'Oro' (esta vez de diamantes, al 'Doctor' le preguntaron por el '93'.

"¿El histórico rival, Márquez, está contento con su retiro?", le expusieron a Rossi, a lo que el italiano respondió con contundencia: "No le pregunté, porque las relaciones se han mantenido un poco oxidadas desde esa carrera en Malasia (2015) en adelante".

Paralelamente, el eterno '46' ha señalado que no está "jubilado": "Cuando se reanude la competición de MotoGP será difícil, pero dejarlo fue la decisión correcta y voy a correr con coches de todos modos. Desde luego, me he retirado, pero no jubilado".

"Será bonito tener veranos libres después de tanto tiempo. Tengo curiosidad por ver qué significa ser padre. Mañana son las carreras de GT, estoy evaluando varias situaciones y estoy hablando con Ferrari", ha zanjado.