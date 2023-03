No hay dudas con Márquez. Ninguna. Cero. Porque por peor que pueda estar la moto, por más en baja forma que Honda esté, él siempre aparece. Lo hizo en Portugal, cuando pocos contaban con él. Lo hizo el sábado, logrando en primer lugar la pole con récord total de la pista y luego en una 'sprint race' en la que terminó subiéndose al podio.

En la que se defendió de los ataques de motos con más ritmo como, por ejemplo, las Aprilia, dejando además un doble adelantamiento colosal que va a estar a buen seguro entre lo mejor del fin de semana en Portimao.

Alberto Puig, 'team principal' de Honda, atendió a 'As' y dejó unas palabras de alabanza y de cariño para un Márquez que ha dado todo y más, y que lo sigue dando, para los nipones.

"No olvidemos quién es Márquez"

"¿Que se disfrazó de héroe? No olvidemos quién es este hombre. Cogió rueda en dos clasificaciones y realizó una vuelta Marc Márquez", afirma.

E insiste: "La vuelta que hizo... su tiempo fue bestial. El tiempo, el récord absoluto. Tenemos la suerte de contar con Márquez. Cuando nosotros estamos bajos él está".

"No me he escondido nunca. Hay que mejorar la moto... Marc siempre está al cien por cien, pero la moto no sé dónde está", cuenta Puig.

"Ser sexto ya era bueno... y fue tercero"

El jefazo de Honda sabe que la cosa se puede complicar en la carrera larga: "Va a ser complicado. No es nuestra pista más favorable. Quedar entre los seis primeros al sprint era un gran resultado para nosotros... y fue tercero".

"Pero no vamos a descubrir a Márquez ahora...", sentencia Puig.