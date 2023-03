Aleix Espagaró no termina de fiarse de las carreras al sprint en MotoGP. El de Aprilia, que ha destacado el ritmo que pueden tener el domingo, considera que algunos han excedido el nivel de agresividad en las apenas 12 vueltas que ha durado la prueba del sábado en el GP de Portugal.

"Espero que esto no se convierta en boxeo. Que gane el más rápido, no el más agresivo. Lo de hoy ha sido... con este nivel de tensión y de agresividad... Aunque es la primera carrera del año", indica.

Y explica: "Hay que darle tiempo. Formato nuevo, mucho aire que complicaba parar las motos en la curva 5... No quiero que salga ningún titular mío cagándome en la p*** madre de las 'sprint races', porque no lo he hecho".

"A ver si nos adaptamos, y baja la peligrosidad de los accidentes que ha habido. No me gustan tantas caídas y tantos choques. Pero no digo que el formato sea malo", insiste.

Porque tiene claro que tenían más ritmo que otros pilotos: "Pero sabes que no vale de nada. Delante de Maverick y de mí había algunos con menos ritmo, pero se la juegan y no puedes adelantar".

Por eso esta tranquilo para la carrera del domingo: "Si es una más larga solo las dos Ducati eran mejores que las Aprilia".

"No he podido adelantar ni a Márquez ni a Miller cuando estaban delante. Llegué al grupo, pero no pude hacerlo. He podido llegar fácil al grupo de delante", sentencia Espargaró.