Marc Márquez termina el sábado en Portugal con un gran sabor de boca. El motivo, su gran actuación sobre una Honda que aún tiene mucho, demasiado, recorrido para llegar a un nivel suficiente para [[LINK:INTERNO|||Article|||641ee47dcfe5b0e4f597dd2c|||pelear contra las mejores motos.]] El de Cervera, en el primer Gran Premio del curso, ha empezado con una pole y un podio para dejar claro que por más cosas que pasen él está ahí.

"Ha sido un sábado soñado. Hacer pole y llegar al podio en la 'sprint race' no entraba en nuestras quinielas. Para nada", afirma.

Y cuenta cómo se encontró en carrera: "Llevaba dos o tres años prácticamente lesionado. Te recuperas en la moto, pero no es lo mismo. Este invierno he podido trabajar bien, y en el sprint lo que perdía en algunos sitios luego podía recuperarlo con físico. Eso no lo podía hacer".

En ese sentido, señala dónde deben y pueden mejorar: "En el último parcial. Perdemos, la moto y yo. No me termina de salir como quiero esa última curva".

"En lo demás, aunque sufriendo, estamos con los rápidos. A ver si podemos dar un saltito en esa última curva", insiste.

Pero se va más que satisfecho: "Me llevo confianza. es moral, de la buena. En la carrera larga va a costar más. Hay que conservar gomas y no se puede tirar siempre del físico".

En palabras a 'DAZN', se muestra agradecido a Honda... y ojo a la frase que deja: "Me exigieron. Y todo eso ayuda a cargar las pilas al cien por cien. Me dijeron, 'mira, esto y esto lo haces mal'. No diré qué, pero esta mañana me ha salido solo".

"Me ha ayudado. Hay que agradecerles esa confianza", sentencia.