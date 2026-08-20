El gurú de Ducati señala la "razón" por la que Marc Márquez "ha escrito la historia del motociclismo"

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ha destacado que el ilerdense "hace cosas sobre la moto que los demás objetivamente no saben hacer".

"A pesar de tener delante a una estrella..."

Aprovechando el parón de tres semanas en MotoGP, Gigi Dall'Igna ha concedido una entrevista a 'Moto.it' en la que, entre otros aspectos, ha ensalzado a Marc Márquez.

El primer lugar, el director general de Ducati ha querido poner en valor la actitud y compromiso del eneacampeón del mundo.

"Cuando está sobre la moto da el 100% de lo que tiene. Quizá en ese momento ese 100% no sea el que estamos acostumbrados a ver, pero él da el 100% en cualquier situación, incluso en los entrenamientos", ha señalado.

Seguidamente, el gurú de los de Borgo Panigale le ha situado en el olimpo del motociclismo.

"Ha escrito la historia del motociclismo moderno y hay una razón por la que la ha escrito: hace cosas sobre la moto que los demás objetivamente no saben hacer", ha explicado.

Por último y no menos importante, Gigi ha destacado una cualidad de Marc que no todos los campeones tienen: la humildad.

"A pesar de tener delante a una estrella, en realidad es el más humilde de todos. Es el que más dice 'me he equivocado yo', incluso cuando su error ha sido mínimo", ha zanjado.