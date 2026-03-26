Trump carga contra la OTAN: "No han hecho absolutamente nada para ayudar con Irán"

El presidente Donald Trump habla en la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha asegurado que Irán está "rogando" llegar a un acuerdo y les ha amenazado una vez más: "Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás".

Donald Trump ha expresado su descontento con los países de la OTAN por no apoyar a Estados Unidos en su conflicto con Irán. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense criticó a la alianza, calificando a sus líderes de "cobardes" por no querer intervenir en la apertura del estrecho de Ormuz. Trump afirmó que, sin Estados Unidos, la OTAN es un "tigre de papel" y destacó que Irán "ruega" por un acuerdo tras ser militarmente derrotado, a pesar de sus declaraciones públicas. Trump enfatizó que no habrá vuelta atrás si no se toman medidas serias, subrayando su postura con advertencias en mayúsculas.

Donald Trump "no olvidará" que los países de la OTAN "no hayan hecho absolutamente nada" para ayudar a Estados Unidos en Irán. Así de claro se ha mostrado el presidente estadounidense en un mensaje que ha publicado en su red social Truth Social.

"Las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con el país lunático de Irán, ahora militarmente diezmado. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olviden este momento crucial!", ha escrito el republicano.

En este mensaje, Trump ha cargado una vez más contra los líderes de la OTAN. Esta crítica se suma a la que lanzó hace apenas unos días. Llegó a tachar de "cobardes" a los líderes de la OTAN por no querer ayudar a abrir el estrecho de Ormuz.

"Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", señaló Trump.

Trump lanza un ultimátum a Irán: "Más les vale ponerse serios"

Ahora, Trump no solo ha vuelto a criticar a la OTAN, en otro mensaje que ha compartido en Truth Social también se ha mofado de Irán y de sus negociadores, quienes son, según Trump, "muy diferentes y extraños". Es más, según el presidente estadounidense, Irán está "rogando" llegar a un acuerdo por la guerra a pesar de que públicamente afirmen que solo están "analizando nuestra propuesta".

Eso, ha dicho Trump, es un "error". Tanto, que la palabra "error" la ha escrito en mayúsculas para darle más énfasis, algo muy frecuente en Trump. "Nos están "rogando" que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que solo están "analizando nuestra propuesta", ha indicado.

De esta manera, el presidente de EEUU ha amenazado a Irán y ha insistido, una vez más en mayúsculas, que "no habrá vuelta atrás". "Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada bonito!", ha añadido.