La F1 moderna amenaza la esencia del GP de Japón

La Fórmula 1 llega al circuito japonés para la tercera carrera del año, en una temporada marcada por la polémica con los nuevos motores de los monoplazas.

La Fórmula 1 aterriza en Japón este fin de semana. Suzuka siempre se ha caracterizado por ser un trazado veloz y de curva rápida, aunque con esta nueva generación de coches con motores 50% de combustión y 50% eléctrico, todo parece indicar que esa condición del circuito nipón podría empezar a perderse, con velocidades en el paso por curva mucho más bajas que en años anteriores.

Una normativa cargada de polémica, con nuevos elementos que han aparecido este año como el superclipping (cuando el motor pierde velocidad punta para recuperar energía), que puede hacer que curvas tan míticas como la 130R pierdan su esencia. De hecho, la Fórmula 1 ha habilitado una de las dos zonas de 'Modo Recta' justo antes de esta curva tan icónica, por lo que podríamos ver el superclipping precisamente en este punto del circuito.

Sin embargo, para mejorar el espectáculo, la FIA ha retocado la gestión de energía solo para la clasificación, en un gran premio que se espera que sea duro para estas nuevas unidades de potencia, y donde administrar el uso de la parte eléctrica volverá a ser fundamental .

La 130R y la recta de meta, las zonas claves

Equipos como Alpine, ya han vaticinado que el paso por curva será más lento. "Con una carga aerodinámica reducida en los coches, sin duda veremos velocidades más bajas en el vértice de las primeras curvas, desde la curva 3 hasta la 7, y los pilotos las tomarán en una marcha más baja. La FIA ha confirmado que solo habrá dos modos de recta en Suzuka: el primero después de la Spoon (curvas 13 y 14), que termina justo antes de la 130R, y el segundo en la recta de meta", comentó Dave Greenwood, director de carrera del equipo francés, en la web oficial de la escudería.

Aunque Greenwood también afirma que en términos de recuperación de energía no será tan complicado: "No es tan malo para la recuperación, pero también presenta sus desafíos debido a las largas rectas. Creo que veremos cierta variación de las velocidades en la 130R entre los equipos, ya que no querrás desperdiciar energía si estás perdiendo velocidad lateralmente en los neumáticos. Creo que veremos a los coches recuperando energía antes de llegar a la chicane de la curva 16".

Una cita que será clave para la gestión de energía y que se supondrá todo un reto para los pilotos y los equipos. Un GP de Japón que será el último antes del parón del mes de abril, tras la cancelación del GP de Baréin y Arabia Saudí, y que puede marcar un antes y un después en el devenir de la temporada.