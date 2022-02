Un detalle ha llamado mucho la atención en la presentación del equipo Williams. Y nada tiene que ver con el desarrollo del monoplaza, el efecto suelo, las salidas de aire... Se trata de un distintivito habitual desde hace 27 años.

Ese distintivo homenajeaba a Ayrton Senna. Y Williams ha decidido no llevarlo este curso en los coches de Nicholas Latifi y Alexander Albon. ¿Cuál es el motivo? Jost Capito lo ha explicado tras el revuelo generado.

"La decisión fue que queremos avanzar en el futuro. Tenemos una nueva era, un nuevo coche. Reformamos parte de nuestro museo, donde tenemos un área especial para homenajear a Ayrton", explica.

Y justifica la decisión: "Creo que tenemos que mirar hacia delante y no mostrar a los pilotos la S todas las veces que se suben al coche, recordándoles lo que pasó. Creo que ahora es el momento de que el equipo siga hacia el futuro y que se homenajee a Senna, además de tener su espacio reservado para pensar en él".

Afirma que esta decisión no ha sido consensuada con su entorno: "No consultamos con la familia, pero estamos trabajando con la fundación para apoyarles más".

"Creo que más gente se beneficia así, si podemos ayudar a las personas, especialmente a través de la fundación, creo que es un proyecto muy bueno, pero hay que definirlo más", ha sentenciado.

