Lewis Hamilton es uno de los pilotos de Fórmula 1 más concienciado con el mundo que le rodea. El británico tiene muy presente lo que pasa con el coronavirus, y fue de los primeros que llamó a la precaución y a parar el GP de Australia. Algo que, finalmente, sucedió.

Ahora, ha compartido un mensaje en sus redes sociales para los sanitarios del mundo y, en especial, para una doctora: "Me asombras. Vosotros sois los héroes de todo esto. Gracias, gracias a los que estáis en primera línea, miembros de la sanidad británica".

"Vosotros me inspiráis para hacer más para ayudar a la gente. No dejemos de cuidar a los que lo necesitan más", dijo un agradecido hexacampeón del mundo de F1.

Todo, por su 'nunca te rindas', que ha calado en una de las sanitarias británicas: "Me encanta Lewis Hamilton. Cuando tengo un problema me guardo mis cosas, pero sus palabras, su 'nunca te rindas', me hacen seguir. Les digo a mis pacientes de coronavirus que no se rindan".

"Siempre llevamos mascarillas y no nos ven las caras. Nos dejan marcas y además es complicado escucharnos, así que escribí en una de ellas 'nunca te rindas' y dibujé un corazón. Me lo señalo para que mis pacientes no se rindan nunca", reconoce la doctora.

Para terminar, la sanitaria le dedica unas palabras a Hamilton: "Gracias por esas palabras. Espero que ayuden a mucha gente en el futuro".