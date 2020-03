Fútbol nacional e internacional, NBA, Masters 1000 de tenis, Moto GP... y la Fórmula 1. El coronavirus esta sobrevolando sobre la esfera deportiva, afectándola en diferentes ámbitos. En función del deporte o el país, las autoridades han optado por suspender la competición o disputarla a puerta cerrada.

Sin embargo, en el caso del 'Gran Circo', se está sobrellevando la problemática del COVID-19 de manera distinta. La F1 arranca este fin de semana en Australia y prosigue la semana que viene en Bahréin, eso sí, a puerta cerrada. La tercera fecha, el GP de Vietnam, está en seria duda.

Ante esta situación, Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo, ha salido al paso para criticar la pasividad de la organización: "Me sorprende mucho, mucho que estemos aquí. Es genial que haya carreras, pero es impactante estar en esta habituación con tantos fans alrededor mientras el resto del mundo reacciona. Hemos visto que se suspende la NBA y la F1 sigue adelante. Es una preocupación para la gente de este gran circo. Para mí, es preocupante".

"El dinero es el rey. He escuchado que no habrá resultados hasta dentro de cinco días. Una coincidencia. Honestamente, no lo quiero pensar mucho. El hecho es que estamos aquí y espero que todos los fans tomen precauciones, de verdad", zanjó el británico de 35 años.