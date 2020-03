Lewis Hamilton ha dicho 'no' a las pruebas del coronavirus. El hexacampeón del mundo de la Fórmula 1, que estuvo en contacto tanto con Idris Elba como con su mujer Sophie, no se ha hecho el test a pesar de que la pareja sí dio positivo en COVID-19.

"Ha habido un poco de especulación sobre mi salud, después de estar en un evento con dos personas que han dado positivo. Estoy bien, estoy sano y entrenando dos veces al día. Espero que tengáis pensamientos positivos y estéis ocupados y con buena salud", empieza Lewis en su carta.

Luego, prosigue y da la razón por la que no se ha hecho la prueba: "Hablé con mi doctor por si era necesario hacer el test, pero son limitados y hay otros que lo necesitan más. No he mostrado síntomas. Cero síntomas".

Eso sí, Hamilton reconoce que ha t omado medidas: "Me he mantenido aislado, desde que se cancelaron los libres y mantuve distancia de seguridad con la gente. Hay que mantenerse positivos".

"Debemos mantener una distancia social, aislarnos cuando sea necesario y lavarnos las manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos", recalca Hamilton sobre la higiente, tan importante en estos momentos.

Lewis Hamilton, al igual que el resto de la parrilla de Fórmula 1, sigue a la espera para saber cuándo será la primera carrera del Mundial. La primera prueba debía ser Australia, pero todo se ha pospuesto o cancelado hasta el GP de Azerbaiyán, el primer fin de semana de junio.

Además, el cambio de reglas que se esperaba tuviera lugar en 2021 se ha aplazado a 2022, dando ello a un montón de preguntas y de cuestiones, y dejando a Fernando Alonso con la incógnita de si volver o no volver a una F1 idéntica a la que él dejó finalizado 2018.