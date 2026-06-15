Increíble revelación de Hamilton sobre su 'pesadilla' en Ferrari: "Arrastré una lesión..."

El británico señala que una parte de culpa de su terrible rendimiento en su temporada de debut con la escudería italiana la tuvo una dolencia grave que le provocó dolor en muchas carreras.

Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera dos años después en el Gran Premio de Barcelona. El británico mostró un ritmo muy dominante y aprovechó un afortunado 'Safety Car' para ponerse por delante de los Mercedes.

Sus lágrimas de emoción tras la carrera mostraban lo importante que había sido para él un triunfo así. Todo después de una primera temporada en Ferrari para olvidar en la que Lewis no estuvo a la altura en ningún momento.

Las críticas fueron muy duras hacia su pilotaje e incluso se llegó a hablar de que le había llegado el momento de retirarse. Hamilton se reivindicó de manera completa en Montmeló pero dejó una confesión algo llamativa sobre su estado físico en 2025.

Curiosamente, el británico ha revelado que en 2025 sufrió una dura lesión en Barcelona: "Fue difícil desde el principio porque me lesioné aquí. Me he entrenado muy, muy duro este año. El año pasado fue difícil desde el principio porque me lesioné aquí".

"De hecho, sufrí un gran accidente aquí el año pasado y arrastré esa lesión durante todo el año, lo cual fue realmente muy difícil", ha asegurado Hamilton en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.