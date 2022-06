Toto Wolff, jefe de Mercedes, cargó duramente contra Fernando Alonso tras el Gran Premio de Mónaco por, según el austriaco, tener un ritmo de "un coche de Fórmula 2".

"Cinco segundos es como un coche de Fórmula 2. Es un gran espectáculo esto, un lugar fantástico y siempre es impresionante venir aquí, pero quizás necesitamos revisar la pista para que no tengamos que ir cinco segundos más lentos y que los coches no puedan adelantar", señaló en declaraciones recogidas por 'GP Blog'.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, por su parte, señaló que fue "extremadamente fácil" aguantar a Lewis Hamilton tras él para gestionar los neumáticos y llegar al término de la carrera en el Principado en condiciones óptimas y sin el temor a un nuevo sufragio.

Eso sí, Mercedes tomó nota y se la devolvió a Alpine antes de la bandera a cuadros. Cuando a Alonso, después de conocer la sanción de cinco segundos a Ocon, le pidieron que apretara para abrir brecha y así tratar de ayudar a su compañero, desde el muro de la escudería germana cambiaron de estrategia.

Conscientes de que Hamilton no podría superar a Fernando a pesar de tener un ritmo mayor, le pidieron al heptacampeón que frenase a Esteban para que, con la sanción, perdiera posición con sus perseguidores.

"Alonso va a aumentar el ritmo para tratar de ayudar a Ocon con su sanción. Ocon tiene a Valtteri (Bottas) y a Vettel detrás de él, por lo que perderá posiciones si lo aguantas", le dijeron por radio.

