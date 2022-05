Red Bull ha zanjado cualquier rumor en torno a la pareja de Max Verstappen de cara a la próxima temporada 2023... y para 2024: Sergio 'Checo' Pérez seguirá ligado a los de las bebidas energéticas por dos temporadas más.

Así lo ha comunicado el propio piloto mexicano en su perfil en redes sociales, señalando que se trata de la "guinda del pastel" tras su victoria en el GP de Mónaco.

"Ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y celebrar mi primera victoria allí con el anuncio de que seguiré con Red Bull hasta 2024 es solo la guinda del pastel", reza el mensaje del piloto de 32 años, que seguirá con los de Milton-Keynes hasta los 34.

