Doblete hizo McLaren en Hungría. Doblete... pero con un 'pero'. Con el 'pero' de la liada que estuvieron a punto de organizar. De lo que casi le hacen a Oscar Piastri. De ese regusto posiblemente amargo que se le queda a Lando Norris. Todo, por esa decisión en la última parada. Por lo que sucedió tras eso. Por una polémica sobre la que también ha hablado Fernando Alonso.

Porque el bicampeón sufrió algo parecido en Hungaroring. Parecido, porque en su caso no le devolvieron la posición. Porque, en el caso del asturiano y de Lance Stroll, no hubo 'undercut' alguno de Aston Martin sino una orden clara que el canadiense no tuvo a bien cumplir.

Lo de McLaren fue lo que fue. Parada de Norris antes que Piastri, Lando saliendo por delante de un Oscar que era líder de carrera y unas radios sobre neumáticos que terminaron con una mucho más clara en la que le recordaron al inglés que el Mundial no se gana solo.

Entre ellas, una especie de acuerdo al que llegaron en el equipo en el que, según se entiende de las radios, hablaron justo de esa situación que se dio en carrera.

"Una victoria..."

Alonso, tras la prueba de Hungría, dio su valoración sobre el asunto: "Una victoria en carrera es diferente a pelear por ser décimo o undécimo".

"Pero si llegaron a ese acuerdo antes de la carrera hay que seguirlo", prosigue Fernando.

Eso sí, sabe que para Lando Norris, que se está jugando el Mundial de pilotos, no fue ni mucho menos sencillo: "Puede ser frustrante".

El bicampeón se quedó sin puntuar en Hungría después de arrancar séptimo en carrera, después de una horrenda estrategia de Aston Martin que destrozó su prueba y tras esa decisión de Stroll de no devolverle la posición a pesar de que Fernando sí le cedió su plaza.