McLaren ha sumado un doblete. Motivo de felicidad. De felicidad absoluta. Sí, pero no. No porque no están del todo alegres. Porque hay un debate, uno generado por ellos mismos, que ha enturbiado tanto el primer triunfo de Oscar Piastri en la F1 como el segundo puesto de Lando Norris en Hungría. Y es que estuvieron muy cerca de liarla.

De hecho no la liaron porque Norris no quiso. Porque con Piastri dominando durante toda la carrera decidieron hacerse un 'undercut'. Y salió perfecto. Lando paró primero yendo segundo y cuando Oscar hizo su cambio de neumáticos, su último cambio de neumáticos, estaba tras el inglés.

Estaba, concretamente, a tres segundos del inglés cuando apenas faltaban 15 vueltas para la conclusión de la prueba. La diferencia, de hecho, no paraba de aumentar y por momentos llegó a ser hasta de seis segundos.

Las radios no paraban. Que si salva neumáticos, que si le dejara pasar si se acercaba... pero la definitiva, la que dejaba claro que la habían liado, fue mucho más clara.

"Lando, no se gana un Mundial solo. Vas a necesitar al equipo. Vas a necesitar a Piastri. Hazlo, ahora", le ordenaron al inglés.

Y lo hizo, cuando faltaban un par de vueltas. Cuando apenas quedaban un par de giros, Norris prácticamente se paró en la recta para que Piastri se hiciera con su primer triunfo.

Tremenda liada la que organizó McLaren en Hungría que al final se salvó porque Norris quiso que así fuese tras una radio en la que quedaba claro que los de Woking se habían equivocado.