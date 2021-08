No es ninguna sorpresa que a Fernando Alonso no le gusta perder ni a las chapas. Sea con rivales o amigos, siempre ha buscado la manera de ser el mejor, aunque en algunas ocasiones haya requerido hacer pequeñas jugarretas para conseguirlo.

Uno de los cortes que promocionan la segunda temporada de su serie 'Fernando', que se ha estrenado esta semana en plataforma 'Amazon Prime', habla de una de esas ocasiones en las que el asturiano se ha salido con la suya al engañar a su amigo Pedro Martínez De la Rosa.

Ambos salen en la serie documental explicando muchas vivencias del doble campeón del mundo, y en este caso De la Rosa explica lo sucedido: "Voy corriendo a Fernando y le digo: 'Fernando, cuidado, porque este circuito es diferente al que tú me has dicho'".

El actual comentarista de las retransmisiones de Fórmula 1 en España, sigue la historia diciendo que Alonso se empezó a reír y se fue. "Al cabo de unas vueltas me di cuenta de que ni era el circuito de Jesolo, y Fernando me había mentido. O sea, Fernando quiso que yo me aprendiera un circuito que no tenía nada que ver con ese", continúa Pedro en la entrevista.

'Magic', por su parte, se lo pasó en grande al ver a su amigo tan perdido: "Yo iba muerto de la risa porque en cada curva, cuando era para la derecha él estaba dudando, como diciendo: 'esto no me parece lo más lógico'".

Ante el desconcierto, a De la Rosa no le quedó otra que rendirse. "Luego, pues se reía y obviamente me pegó hasta en el carnet de identidad", comenta resignado. Aún así, Alonso ha querido pedirle perdón en redes sociales de forma jocosa.

"Pedro, espero que no me guardes rencor, pero fue muy divertido", apunta en el comentario que acompaña a la publicación de esa historia de una inocente traición por alzarse ganador.