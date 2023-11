Hay Fernando Alonso para rato. Lo ha querido dejar claro él mismo. Y será en Aston Martin, el equipo que le ha vuelto a llevar al podio en la Fórmula 1. Ya son ocho las veces que ha subido al cajón en 2023. Números que no lograba desde hacía una década, cuando corría para el equipo Ferrari.

Y a sus 42 años sigue pensando que ganar es posible. En una entrevista a la revista 'GQ', Alonso ha dejado claro que su motivación está intacta y que seguirá pilotando para Aston Martin los próximos años.

"Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse", ha expresado el piloto asturiano.

Entrevista en la que ha hablado de la ansiada 33. Una obsesión para sus fans sobre todo en las redes sociales: "Me encantaría conseguir mi victoria 33. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, 33 es un número que veo en todas partes, y me encantaría tenerlo...".

La victoria número 33 no ha llegado, pero sí el podio número 106. Ya ha igualado a Alain Prost y su siguiente objetivo es Sebastian Vettel, que se retiró de la Fórmula 1 con 122.

La próxima cita del calendario es Las Vegas, un circuito nuevo para todos los pilotos y una incógnita para los equipos. ¿Será el escenario del número 107 para Fernando?