Ferrari se fue con las manos vacías de Francia. Tras una clasificación óptima para los dos pilotos del 'Cavallino Rampante' , tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc se quedaron fuera de la zona de puntuación por dos factores clave: el 'graining' y la mala estrategia.

Sainz, que arrancó desde quinta posición, terminó undécimo al verse superado constantemente a la vez que sus neumáticos comenzaban a adherir restos del asfalto. Hecatombe total.

Leclerc, por su parte, terminó 16º en una mala jugada de Ferrari en la que sacó al monegasco a pista justo en medio de la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Una vez bajada la bandera a cuadros en el Paul Ricard, el '55' se mostró muy crítico con la labor del equipo de Maranello en suelo francés.

¿Los motivos? Numerosos, según Sainz: "No había mucho que hacer cuando tienes un ritmo tan malo, tanta degradación, tanto 'graining' y tanto todo...".

"Ha sido una tendencia en todas las carreras, sufrimos más en carrera que en clasificación, pero también hubo un par de fin de semanas en los que no apareció el 'graining', como Barcelona. Tenemos que entender por qué sufrimos más que nuestros rivales y estoy seguro de que el equipo lo analizará, porque es evidente, es obvio, no hace falta ser un genio para ver que tenemos problemas", explica.

Sainz achaca el mal domingo al exceso de "confianza" de Ferrari en los primeros libres: "El viernes no tuvimos este problema, nos sentimos fuertes en ritmo de carrera, nos fuimos a la cama confiados. Pero la pista estaba muy complicada en las vueltas a la parrilla, de hecho tuvo un susto y eso me avisó de que las condiciones habían cambiado. No es una excusa, fue igual para todos. El resto no tuvo 'graining' como nosotros".

Mattia Binotto, jefe de la Scudería, entonó el 'mea culpa' en un día negro del que costará reponerse: "Muy mala carrera por nuestra parte, no hicimos trabajar los neumáticos como debíamos. Hacía mucho tiempo que no quedaban ambos fuera de los puntos (desde Abu Dhabi 2020) y no creo que se deba al rendimiento real del coche. No es algo que se pueda resolver a corto plazo".