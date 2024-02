Todos los caminos apuntaban a un futuro de Fernando Alonso con Aston Martin. Sus últimos años en la Fórmula 1 vestido de verde. Pero de repente la 'silly season' irrumpió y ahora el asunto no es tan evidente. El 'culpable' es Lewis Hamilton, que dejará Mercedes para marcharse a Ferrari a finales de este curso. Un anuncio bomba.

Y un asiento muy jugoso quedará libre: el de compañero de George Russell en las flechas de plata. No es un asiento cualquiera. Ese coche ha dominado la competición no hace tanto y ha sido el último en plantar cara al Red Bull de Max Verstappen.

Por lo que los rumores tarde o temprano llegarían. ¿Tendría opciones Fernando de hacerse con ese puesto? Él no ha querido hablar sobre ello durante los test de pretemporada, pero sí ha dejado algunas frases que han dado importantes pistas. Una de ellas es la de "estaré en el coche más rápido" en 2025. Sin decir nombres.

"A ver si tomo la decisión pronto y si el equipo está arriba... tomaré la decisión al principio del año, no quiero alargar mucho el proceso porque siempre afecta un poco al rendimiento", dijo el bicampeón de la F1, que sabe que tiene la sartén por el mango para negociar.

Todo dependerá de cuánto corre este AMR24. En Aston Martin están satisfechos. Han dado un paso adelante, sí, pero no saben dónde está el resto. Y repiten un mensaje: lo importante no es cómo se empieza sino cómo se termina. Lo importante es dónde estarán en Japón y no en Bahréin el próximo domingo.

De momento la F1 ha colocado a la escudería dirigida por Lawrence Stroll como quinta en ritmo de carrera y clasificación. Lejos de los mejores y sobre todo de Red Bull. Aunque la parte alta está muy apretada con Ferrari, Mercedes y los dos McLaren. Y esos resultados seguro no convencen a un Fernando que a sus 42 años quiere terminar su carrera luchando por lo más alto.

¿Cómo convencerá Aston Martin a Alonso?

Mike Krack insistió en que su prioridad es la continuidad de Alonso. Pero son realistas. Saben que tiene mercado. Mucho. El jefe de Aston Martin reconoció públicamente que es un "piloto atractivo". Respondiendo a una pregunta sobre si el asturiano sería candidato al asiento de Mercedes.

Pedro de la Rosa prefirió desviar el asunto. Remarcó que la pregunta no era dónde correría Alonso en 2025, sino si seguiría como piloto de la competición. Algo que en estos momentos casi se da por hecho. Aunque Fernando avisó que primero debía 'medir' cómo se sentía con este calendario.

¿Volver a tener un coche ganador?

¿Pero y si el Aston Martin no es competitivo? Entonces Alonso podría replantearse su futuro. Y la opción de Mercedes es muy atractiva. El factor George Russell también acompaña. El joven británico es uno de sus mejores amigos en la parrilla. Virales son sus fotos celebrando la Nochevieja o jugando al tenis de mesa en pleno vuelo.

Para añadir más leña al fuego, hace unas semanas una imagen revolucionó la F1: la de Flavio Briatore, uno de los hombres de confianza de Fernando, desayunando en Mónaco con Toto Wolff, jefe de Mercedes.

Son las claves del caso Alonso. Hay una cosa clara: todo depende de Aston Martin. Si el AMR24 es un coche capaz de codearse con los mejores en la pista, Fernando será fiel a esa escudería que le devolvió al podio casi una década después.