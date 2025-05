"Lo tenemos que analizar, no he estado cómodo...": Carlos Sainz no se explica la caída de rendimiento de su Williams

Carlos Sainz no está teniendo el mejor fin de semana posible. Tras varios fin de semana consecutivos clasificando en la 6ª posición, en esta ocasión, no ha podido ser así.

El piloto madrileño no logró alcanzar la Q3 en Mónaco a pesar de sentirse cómodo al inicio de la sesión y de ser uno de los favoritos para los primeros puestos. El de Williams se quedó a las puertas de la última ronda y partirá 11º en parrilla tras problemas de agarre surgidos en la Q2.

"Lo tendremos que analizar porque en Q1 tenía ritmo de sobra para llegar a la Q3, pero en Q2 he perdido mucho ritmo y pasado de estar entre los seis primeros a, cuando hemos empezado a cambiar los neumáticos, estaba el 11, el 10, nueve... al límite de la Q3 y eso nos ha costado hoy la posibilidad de estar Q3. Si que es verdad que tampoco he estado muy cómodo el fin de semana", señaló.

"Todo el progreso que he hecho en circuito normales... tengo que mirar algo del coche en urbanos que me ayude a tener algo más de confianza porque está claro que no he ido como he ido en los últimos tres GGPP y me falta un poco más de experiencia con este coche en Mónaco", agregó

Sin embargo, lo que más incomoda a Sainz es el cambio de 'feeling' con el coche: "No es quedar detrás o delante, es el 'feeling' que tenía en Q2, en Q1 sí que estaba en la lucha. En la Q2 hemos jugado con las ruedas y todo el fin de semana he estado un poco fuera de ritmo con un coche que en un circuito urbano todavía no conocía".

"Lo importante es que tenemos una posibilidad de intentar remontar, esas dos paradas, menos Lando hoy, todo el mundo las quiere porque nos darán alguna posibilidad más de jugar con la estrategia", concluyó.