Aston Martin anuncia que cambia el motor para Alonso: "Fernando va a atacar"

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, cuenta que tuvieron algunos problemas de motor con el estreno de Lance Stroll en Bahréin.

Aston Martin no tuvo un buen primer día en los test de Bahréin. Lance Stroll no pudo rodar en la sesión de la tarde por un fallo en la unidad de potencia de Honda, que obligó al equipo a cambiar todos los planes. Fueron los que menos rodaron en la jornada de jueves.

Mike Krack, jefe de pista, ha anunciado que han cambiado el motor para Fernando Alonso y que ahora el objetivo es atacar el jueves.

"Hemos tenido un buen inicio esta mañana, el primer día de Lance en el coche haciendo algunos test aerodinámicos. Desafortunadamente hemos tenido algunos problemas. Vimos en los datos que algo estaba yendo mal con la unidad de potencia y hemos intentado rectificarlo. Pero finalmente hemos tenido que cambiarlo", dice Krack.

Y suelta la frase sobre el piloto asturiano: "Hemos perdido algo de tiempo esta tarde. Sin embargo, Fernando estará en el coche este jueves y atacará otra vez para aprender todo lo que podamos de las nuevas normas. Mucho trabajo, pero vamos a por ello".

Se espera que Fernando pueda rodar este jueves en Bahréin para seguir acumulando datos importantes en esta pretemporada. Stroll volverá a tener su turno el viernes, el último día de la semana de pruebas.