Ojo a cómo responde Rafa Jódar a las comparaciones con Nadal

Nadal elogia la progresión de Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así"

El de Leganés reconoce que con el manacorí comparte "rasgos y muchas de las características dentro de la pista".

Tras hacer final en Washington, semifinales en Montreal y octavos en Cincinnati, Rafa Jódar llega a Nueva York con la ilusión de ganar el US Open como ya hizo con el torneo júnior de la Gran Manzana.

Ahora, como número 13 del mundo en su primera temporada al máximo nivel, el madrileño explica en la 'Ser' cómo ha llevado este 2026.

"Sé que estoy haciendo una gran temporada y siento que mi nivel se está desarrollando mucho. Es un logro y siento que mi tenis ha mejorado durante este año", ha arrancado.

"He jugado mucho, siempre he estado compitiendo, pensando en torneos, partidos y jugadores. Eso siempre mejora el nivel y encima llegan los resultados. Jugar contra diferentes tipos de jugadores es lo que ha mejorado mi nivel", ha añadido.

Al igual que ocurrió durante la eclosión de Alcaraz, muchos ven en Jódar a un nuevo Nadal, y lo cierto es que el de Leganés también cree que comparten algunos "rasgos".

"España ha sido un país con muy buenos jugadores. Rafa Nadal es la referencia porque ha llegado a lo máximo. Ya no es solo referencia para el tenis español, sino para el deporte mundial. Me siento muy orgulloso de compartir esos rasgos y muchas de las características dentro de la pista", ha zanjado.