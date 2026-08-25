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¿Dos años más?

Honda pide a Fernando Alonso que renueve con Aston Martin

Koji Watanabe, presidente de Honda, espera que el piloto asturiano alargue su contrato con Aston Martin: "Queremos seguir trabajando con él".

Fernando Alonso Fernando AlonsoReuters

Fernando Alonso todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro en la Fórmula 1. Y desde Honda, el motorista de Aston Martin, le piden que continúe al menos una temporada más. Lo ha dicho Koji Watanabe, presidente de Honda.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Watanabe dice que espera seguir contando con el asturiano en el equipo: "¡Sí, por supuesto!. Queremos seguir trabajando con Alonso. Poder afrontar un desafío junto a un piloto con una pasión tan extraordinaria es muy, muy importante para Honda".

"Aunque ahora mismo no estamos en la posición que queremos, junto a Alonso nuestro objetivo es convertirnos en uno de los equipos punteros de la Fórmula 1", explica uno de los hombres fuertes del proyecto de la unidad de potencia japonesa.

Quieren volver a ganar en F1... y hacerlo junto a Fernando: "Haríamos historia. Historia para Alonso, pero también para Honda".

Las mejoras en el GP de Países Bajos

La marca nipona introdujo un nuevo motor en Zandvoort, pero todavía queda mucho trabajo por hacer: "Estamos precisamente en pleno proceso de acortar el tiempo para llegar. Sabemos lo que tenemos que hacer en el desarrollo de la unidad de potencia. Así que ahora estamos trabajando para hacerlo realidad".

"Estamos completamente preparados. Pero todos los equipos evolucionan cada día. Y ponerse al día significa ser más rápidos en esa evolución, y no es fácil", detalla el jefe de Honda.

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