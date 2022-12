Desde que llegara a Red Bull en 2021, 'Checo' Pérez ha tenido buenas actuaciones con el equipo austriaco, logrando varias victorias. Sin embargo, su compañero es Max Verstappen y su superioridad hace que esté a la sombra del neerlandés.

Ahora, la llegada de Ricciardo como piloto reserva en 2023 podría hacer temer a Pérez por perder su puesto, aunque el mexicano ha asegurado que está tranquilo. "Estoy muy relajado. Estamos bajo mucha presión siempre y, por mi parte, no cambia nada", dijo a 'Sky Sports'.

"Quiero decir que, vivimos bajo mucha presión todo el tiempo. No cambia nada por mi parte, creo que es un gran logro para el equipo tener un piloto como Daniel y va a aportar mucho. Es un gran tipo, es uno de los tíos con los que me llevo más en el 'paddock', así que creo que es genial tener a Daniel en el equipo, y por mi parte no cambia nada", señala el mexicano.

"Creo que es bueno para el equipo tener un piloto como Daniel. Va a contribuir mucho. Es un buen tipo, es con uno de los que mejor me llevo en el 'paddock' y está bueno que esté en el equipo", ha indicado para cerrar.

¿Volverá Ricciardo a la F1 en 2024?

Puede que Ricciardo en vez de en Red Bull, acabe en otro equipo en 2024. El australiano ha asegurado en el podcast 'Fast Lane' que sería una sorpresa para él ver a los monoplazas corriendo el año que viene y no tener ganas de estar ahí: "Me sorprendería mucho, mucho si viera carreras, especialmente cuando esté en el circuito, y no estuviera deseando estar ahí afuera, compitiendo y cosas así".

"Creo que esa es también la belleza del próximo año y tener ese tiempo libre me dará esa respuesta difícil. Sabré lo que realmente quiero. Puede que luego no me apetezca del todo tras ver la primera carrera hacer las demás...", añade. Ricciardo aseguró que volvería para "vengarse".

"Y luego, si surge una oportunidad en 2024, entonces siento que estaré echando espuma por la boca", dice para cerrar. Ricciardo fue despedido por McLaren por su mal rendimiento en 2021 y 2022, quedándole aun un año de contrato con los británicos.

El australiano le dijo precisamente a Pérez antes de una carrera este año que se tomaría libre 2023 y volvería en 2024, pero el tiempo dirá si eso es verdad o si el piloto se queda sin un hueco de cara al futuro.