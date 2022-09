Sebastian Vettel retirado, Fernando Alonso en Aston Martin, Oscar Piastri en McLaren, Pierre Gasly rumbo a Alpine, Colton Herta con muchas papeletas de acabar en AlphaTauri, Antonio GIovinazzi pendiente del futuro de Mick Schumacher... la 'silly season' de Fórmula 1 ha entrado en ebullición y cada vez hay menos incógnitas por despejar en la parrilla de 2023.

Amén de los ya mencionados, un gran interrogante es el futuro de Daniel Ricciardo. Fuera de McLaren, y con los 'grandes' cubiertos, las opciones del australiano se han limitado muchísimo.

Por ello, y con vistas a coger un volante competitivo, parece que el 'aussie' ha decidido dar un paso al lado y tomarse un año sabático.

Así se lo reconoció él mismo a 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Países Bajos. "Me tomaré un año libre, después volveré en 2024", le comentó el australiano al mexicano.

Ricciardo a Pérez: "[I'll] take a year off, then come back in 2024"

Ricciardo: "Me tomaré un año libre, después volveré en 2024"pic.twitter.com/vEdUzytHTU