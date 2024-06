Las condiciones durante el Gran Premio de Canadá fueron muy complejas para los pilotos. El clima cambiante, la selección de los neumáticos, los 'safety car' y los múltiples accidentes en pista, hicieron de la carrera en Montreal un entretenido espectáculo para los aficionados.

Sin embargo, para pilotos como Sergio Pérez, no ha sido una carrera sencilla. El compañero de Max Verstappen, de nuevo ha sido noticia en el último Gran Premio, aunque no de la manera en la que le hubiera gustado. El mexicano ha vuelto a tener un complicado fin de semana en el que no ha logrado pasar a la 'Q2' en la clasificación y ha culminado el domingo con un accidente.

La posición tan atrasada de la que partía ‘Checo’, le complicó la carrera desde las primeras vueltas. La poca adherencia junto a la casi nula visibilidad, dificultaron mucho su avance en la primera parte del Gran Premio. Y si ya estaba siendo un fin de semana para olvidar, el segundo piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza en la curva seis y acabó colisionando contra el muro.

LAP 53/70

What has happened to Perez? He makes it back to the pits with a mangled rear wing#F1#CanadianGPpic.twitter.com/IUDDdzXfrh