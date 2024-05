Primer susto de la temporada para Red Bull en el primer día de la Fórmula 1 en continente europeo esta temporada.

En los dos primeros Libres del Gran Premio de Emilia Romaña, Max Verstappen ha sido quinto y séptimo respectivamente.

Al neerlandés se le ha visto muy incómodo al volante y sufriendo especialmente en el segundo sector, donde perdía casi medio segundo con respecto a Charles Leclerc, el líder de los FP2.

Tras bajarse del coche, el vigente campeón le ha mandado un toque de atención a su equipo: "Hoy hemos estado muy fuera de ritmo y tenemos que solucionarlo".

"Ha sido un día difícil. Ha sido difícil conseguir un buen equilibrio y no me he sentido cómodo en el coche, me he movido mucho", ha añadido Verstappen en declaraciones a 'F1 TV'.

'Mad Max' ha incidido en que no estaba "cómodo": "Es muy fácil perder el coche, así que tenemos algunas cosas que tenemos que mirar porque hoy definitivamente.... simplemente mal, simplemente no era cómodo".

"También la tanda larga fue realmente mala, así que definitivamente tenemos que mejorar algunas cosas si queremos ser competitivos mañana", ha zanjado. Mucho trabajo tiene Red Bull por delante hasta la clasificación del sábado.