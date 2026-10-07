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Max Verstappen habla muy claro sobre su 'no' a Ferrari: "No soy un tipo nostálgico"

Los rumores hablaron de un acercamiento entre ambas partes, pero el neerlandés acabó renovando su contrato con Red Bull.

Max Verstappen y Lewis Hamilton Max Verstappen y Lewis HamiltonGetty

Max Verstappen ha sonado para todos los equipos grandes de la Fórmula 1 mientras negociaba una extensión de contrato con Red Bull. Se habló de él en Mercedes, en Ferrari y también en McLaren. Finalmente el neerlandés seguirá en el equipo con el que arrancó en la Fórmula 1.

En la previa del Gran Premio de Singapur de este fin de semana, Max ha hablado con 'Sky Sports F1' y le han preguntado sobre el supuesto interés que ha tenido Ferrari en él de cara a la próxima temporada.

"Solo quiero ganar. No soy un tipo nostálgico. ¿Tengo mucho respeto por la marca? Absolutamente. Pero si eso significa que luego te comprometes y estás pilotando en quinto o sexto puesto, ¿cuál es el punto?", ha dicho muy contundente Verstappen.

Porque con este Ferrari, el que pilotan Charles Leclerc y Lewis Hamilton, nadie puede aspirar a luchar por el mundial. Quizá sí por algunas victorias, pero no por el título.

Tal y como le ocurre ahora en Red Bull. Aunque en ese equipo sí confía en volver a ser campeón: "Estoy muy orientado al rendimiento, y ya he ganado mucho con este equipo...".

"Es una segunda familia en Red Bull y el desafío de reconstruir es lo que me impulsa", dice un Max que ha sido cuatro veces campeón con ese coche y confía en volver a serlo pronto. Aunque de momento Mercedes parece estar demasiado lejos.

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