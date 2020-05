Sebastian Vettel no ha tenido un comienzo feliz en el tema de las carreras virtuales. El 'Legends Trophy', organizado por 'The Race', ha contado con la participación del tetracampeón de la F1 y lo cierto es que sus inicios no han sido del todo brillantes.

En la primera carrera en Sepang, el de Ferrari ha terminado 15º justo por delante del español Oriol Servià. Juan Pablo Montoya salió ganador, con bastante renta de ventaja con respecto a Jenson Button y Emanuele Pirro.

Tras esto, se produjo la segunda con parrilla invertida y aquí Seb mostró que tiene mucho que aprender todavía. Saliendo séptimo, y tras una buena salida en la que se situó cuarto, realizó un trompo en plena puja por posición con Petter Solberg, Jan Magnussen y Jenson Button.

Fue en la curva 14, cuando al frenar perdió por completo el control de su coche que le terminó costando su carrera.

Adrián Fernández se llevó la victoria por delante de Darren Turner y de Emanuele Pirro. Servià, por su parte, acabó sexto.

Fue esta la primera experiencia de Sebastian Vettel con las carreras virtuales, y ahora está por ver si se anima o no a continuar en un mundillo por el que ya ha preguntado a Charles Leclerc, su compañero en Ferrari.

A saber si alemán y monegasco compiten también en eSports, aparte de hacerlo en la vida real a bordo del Ferrari.